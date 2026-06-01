Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда за детский сад можно не платить - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 01.06.2026 (обновлено: 09:48 01.06.2026)
В Госдуме рассказали, когда за детский сад можно не платить

РИА Новости: родители должны платить только за дни пребывания ребенка в детсаду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗанятия в музыкальном зале детского сада
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Занятия в музыкальном зале детского сада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители должны оплачивать детский сад только за дни фактического посещения ребенком дошкольного учреждения, а при его отсутствии, например во время отпуска, услуга не оказывается и оплата не требуется.
  • Для сохранения места в детском саду на время отпуска родителям необходимо написать заявление о сохранении места и обратиться в бухгалтерию для перерасчета.
  • Если руководство детского сада отказывается освободить от платы на время отпуска родителей или не делает перерасчет за дни отсутствия, следует обратиться с жалобой в управление образования или прокуратуру, а также можно обратиться в Роспотребнадзор для проверки договора.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Родители должны оплачивать детский сад только за дни фактического посещения ребенком дошкольного учреждения, а при его отсутствии, например во время отпуска, услуга не оказывается и оплата не требуется, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Многие родители ошибочно полагают, что платить за детский сад нужно всегда и за все дни, независимо от посещения. Вы не должны платить за то, чем не пользуетесь. Закон однозначно говорит: эти расходы зависят от фактической посещаемости учреждения конкретным ребенком. Если ребенка в саду нет, например вы уехали в отпуск, то услуга не оказывается, а, значит, и платить за нее не нужно. Прокуратура неоднократно подтверждала эту позицию", - сказал Свищев.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня
22 декабря 2025, 15:53
Парламентарий отметил, что плата, которую родители вносят за детский сад, официально называется "родительская плата за присмотр и уход". По его словам, в нее входят расходы на питание детей, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения личной гигиены и режима дня.
Он добавил, что перерасчет родительской платы производится на основании табеля посещаемости, кроме того, обязательными основаниями для освобождения от платы или перерасчета являются в том числе дни отпусков родителей.
«
"Чтобы ребенок не выбыл из сада и гарантированно вернулся на свое место после отпуска, родителям необходимо написать заявление о сохранении места. Для этого нужно обратиться к заведующему с письменным заявлением в свободной форме. Также стоит зайти в бухгалтерию для перерасчета. В большинстве регионов за ребенком сохраняется место на время отпуска родителей сроком до 60-75 календарных дней в течение года. Это означает, что родители могут спокойно планировать летний отдых, не опасаясь, что по возвращении ребенка некуда будет вести", - пояснил Свищев.
По его словам, если руководство детского сада отказывается освободить от платы на время отпуска родителей или не делает перерасчет за дни отсутствия, следует обратиться к заведующей с письменным заявлением и указать в нем период отпуска и просьбу не начислять плату за эти дни.
"Если последовал отказ или начисления продолжаются, то следует подать жалобу в управление образования своего города или района. Далее можно направить обращение в прокуратуру. Прокуроры регулярно проводят проверки и отменяют незаконные положения, обязывающие родителей платить за неоказанные услуги. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор для проверки договора на предмет ущемления прав потребителей", - заключил он.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера
21 января, 20:17
 
ОбществоДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала