Львова-Белова рассказала Путину о работе Фонда защиты детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о работе Фонда защиты детей на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства в День защиты детей провел в Кремле встречу с Львовой-Беловой.
"Фонд защиты детей призван стать такой семейной кубышкой. Открываются региональные отделения, в этих региональных отделениях появляются ресурсы для такой адресной помощи, которая может поддержать семью, помимо федеральных и региональных мер. Арендовать жилье, помочь с лечением, помочь с ремонтом небольшим, печку починить какую-то и так далее. То, что жизненно важно для семьи, и дальше она сама будет с этим справляться", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом.
По ее словам, наработанная экспертиза помощи и сопровождения ляжет в основу Всероссийской службы помощи семьям, которая будет работать при Фонде и помогать регионам в поддержке семей.