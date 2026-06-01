Сенатор выступил против идеи снижения возраста трудоустройства до 12 лет

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Инициатива о снижении возраста трудоустройства детей в РФ до 12 лет вызывает множество юридических и практических вопросов, считает сенатор Айрат Гибатдинов.
Ранее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом. В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что данное предложение требует серьезного всестороннего обсуждения, нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений.
"Инициатива вызывает множество юридических и практических вопросов. Как официально трудоустраивать 12-летнего ребенка, у которого зачастую еще нет паспорта? Кто и каким образом будет защищать его трудовые права? Как обеспечить безопасность человека, который в силу возраста не обладает полной дееспособностью и не всегда способен самостоятельно оценивать риски?" - сказал Гибатдинов в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что в этом возрасте ребенок должен учиться, любить своих родителей, радоваться жизни, интеллектуально и духовно развиваться. Как подчеркнул сенатор, государство обязано создавать условия для счастливого и безопасного детства, а не подталкивать детей к раннему выходу на рынок труда.