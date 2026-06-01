Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дети украинских переселенцев развернули большой флаг России в Бахчисарае ко Дню защиты детей.
- Акция была символом благодарности за возможность жить в стране, где создаются условия для развития и самореализации.
- Олег Бондаренко выразил опасения по поводу влияния пропаганды на детей на Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Дети украинских переселенцев развернули большой флаг России в крымском городе Бахчисарай, акция приурочена ко Дню защиты детей, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
«
"Дети украинских переселенцев развернули большой флаг России в Бахчисарае как символ благодарности за возможность жить в прекрасной стране, где о детях заботятся и создают возможности для их развития и самореализации", - сказал Бондаренко.
При этом, по его словам, на Украине сегодня дети уязвимы перед лицом пропаганды.
"Ненависть, искаженные идеалы, героизация сомнительных личностей – все это может быть внушено детям, если их сознание не защищено. Воспитание в русле наших традиционных ценностей и патриотизма, приобщение к великому культурному наследию – лучшая защита от разрушительного влияния на детское сознание", - сказал Бондаренко.
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Вчера, 10:22