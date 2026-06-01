Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей... В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание", - говорится в тексте телеграммы.

Глава государства отметил важность вклада, который вносят в решение задач по воспитанию детей авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд . Его проекты содействуют творческой самореализации детей, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, Путин отметил особую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов – участников специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что по инициативе Российского детского фонда продолжается традиция праздничных встреч в Москве . Сегодня столица вновь собрала "большую сплоченную команду" ребят из разных регионов России , а также из дружественной Белоруссии

"Впереди у вас посещение музеев и выставок, спектаклей и увлекательных экскурсий, которые, уверен, оставят самые яркие впечатления. И конечно, желаю обрести новых друзей, надежных товарищей и мудрых наставников, добиться успехов в учебе, труде, творчестве, спорте", - отмечается в телеграмме.