10:22 01.06.2026 (обновлено: 10:29 01.06.2026)
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Путин: в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.
  • Президент подчеркнул важность вклада общественных и благотворительных организаций в решение задач по воспитанию детей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей... В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил важность вклада, который вносят в решение задач по воспитанию детей авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд. Его проекты содействуют творческой самореализации детей, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, Путин отметил особую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов – участников специальной военной операции.
Российский лидер подчеркнул, что по инициативе Российского детского фонда продолжается традиция праздничных встреч в Москве. Сегодня столица вновь собрала "большую сплоченную команду" ребят из разных регионов России, а также из дружественной Белоруссии.
"Впереди у вас посещение музеев и выставок, спектаклей и увлекательных экскурсий, которые, уверен, оставят самые яркие впечатления. И конечно, желаю обрести новых друзей, надежных товарищей и мудрых наставников, добиться успехов в учебе, труде, творчестве, спорте", - отмечается в телеграмме.
Путин пожелал участникам и гостям праздничных мероприятий всего самого доброго.
