Российские военные поздравили детей в реабилитационном центре в Горловке

ГОРЛОВКА (ДНР), 1 июн - РИА Новости. Военные привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона "Кедр" группировки войск "Центр" старший лейтенант Арсений Боровик.
"Сегодня у нас очень важный праздник. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка", - сказал офицер.
По его словам, бойцы на праздники привозят детям подарки и сладости, а дети в знак благодарности организовывают праздничные концерты.
"Мы приехали, чтобы поздравить вас с праздником Днем защиты детей. Привезли вам угощения и подарки. Вы - наше будущее, наша надежда. Мы желаем вам, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы вы всегда улыбались, потому что, пока вы радуетесь, пока вы веселитесь, мы знаем, за что мы служим и выполняем свой долг. С праздником вас! Знайте, что мы всегда с вами, всегда рядом", - сказал офицер, обращаясь к детям.
Дети в праздничной атмосфере исполнили для военнослужащих небольшой концерт и просили приезжать к ним почаще.
"Мы желаем вам еще раз здоровья, мира. И знайте, что мы всегда рядом на всех праздниках. Будем приезжать, поздравлять, общаться. Спасибо за концерт. Честно скажу, я растрогался и заплакал. Спасибо вам большое!", - поблагодарил офицер детей.
"Приятно, что сегодня у нас появились новые друзья из военных. Это батальон "Кедр". Надеемся, что ребята будут еще приезжать. Дети у нас рады всегда. Они понимают, где они живут, в какой ситуации они оказались, в какой, скажем так, зоне находятся. И поэтому очень трепетно относятся к военным и всегда их ждут", - сказал Эдуард Соколов, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Горловка.
