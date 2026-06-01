Финансист объяснила, какие суммы наличными привлекут внимание банка

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России в мае рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом агентству “ Банк России в мае рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом агентству “ Прайм ” рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По её словам, особое внимание уделят тем, кто вносит не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, а также случаям, когда после внесения деньги быстро расходуются. При этом, если клиент может документально подтвердить происхождение средств, проверка не потребуется.

"Основная цель рекомендаций — противодействие легализации доходов, полученных преступным путём. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение — его операциями могут заинтересоваться. Если документы в порядке — ничего не изменится", — пояснила Ермилова.