Финансист объяснила, какие суммы наличными привлекут внимание банка - РИА Новости, 01.06.2026
03:10 01.06.2026
Финансист Ермилова: банки обратят внимание на внесение 5 млн руб за 30 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внесение не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней и быстрое расходование средств после внесения привлечет внимание банков, рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
  • По ее словам, клиенты, которые могут документально подтвердить происхождение средств, не будут подвергаться проверке.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России в мае рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
По её словам, особое внимание уделят тем, кто вносит не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, а также случаям, когда после внесения деньги быстро расходуются. При этом, если клиент может документально подтвердить происхождение средств, проверка не потребуется.
"Основная цель рекомендаций — противодействие легализации доходов, полученных преступным путём. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение — его операциями могут заинтересоваться. Если документы в порядке — ничего не изменится", — пояснила Ермилова.
Новые меры не затронут клиентов с уже подтвержденным финансовым положением и деловой репутацией. Финансист советует заранее готовить документы о происхождении крупных сумм, чтобы избежать вопросов со стороны банков.
