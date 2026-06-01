В Чувашии начался новый этап проекта Олега Николаева "Шаг к здоровью"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проект главы Чувашии Олега Николаева "Шаг к здоровью" получил новое направление: в понедельник в Алатырской районной больнице стартовал "Поезд здоровья "Детский доктор", сообщила пресс-служба правительства Чувашии.

В рамках мероприятий, которые реализуются в соответствии с целями регионального партийного проекта "Здоровое будущее", специалисты ведущих клиник республики приехали в Алатырь, чтобы проверить здоровье детей.

"В Международный день защиты детей в Чувашии стартовал первый выезд "Детского доктора". В выездном формате ведущие специалисты республиканских больниц будут принимать юных пациентов еженедельно в разных муниципалитетах", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Чувашии, председателя общественного совета проекта "Здоровое будущее" Ларисы Тарасовой.

Всего в ходе работы "Поезда здоровья" в Алатыре врачами всех специальностей проведено более 380 осмотров детей. Многих детей родители показали сразу нескольким специалистам.

"Безусловно, мы рады, что в рамках партийного проекта "Здоровое будущее" мы первыми встречаем один из мобильных "Поездов здоровья". Символично, что детские специалисты приехали к нам в День защиты детей! Сегодня у нас работали врачи невролог, эндокринолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики. Кроме этого были организованы мастер классы по гигиене полости рта, лекторий по сохранению здоровья глаз и веселые занятия по лечебной физкультуре", – сказал главный врач Алатырской больницы Юрий Боголюбов.

Как отметили в пресс-службе, подобные выезды специалистов на места способствуют повышению доступности медицинской помощи, что является одной из важных задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".