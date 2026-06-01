Глава Госавтоинспекции предостерег от игр у дороги в День защиты детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Летние каникулы таят в себе немало скрытых угроз для детей, особенно на проезжей части, сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он выступил с обращением в честь Международного дня защиты детей. Главный автоинспектор страны поздравил юных участников дорожного движения с началом летних каникул, а их родителям и педагогам адресовал важные наставления по безопасности на дорогах. Текст обращения прозвучал на фоне традиционного роста детского травматизма в первый месяц лета, когда у школьников появляется много свободного времени, и они чаще оказываются на улице без присмотра взрослых.

"Дети — самое дорогое, что у нас есть. Взрослые должны сделать все, чтобы каждый ребенок был счастливым, любимым и защищенным от опасностей на дороге", — говорится в заявлении главы Госавтоинспекции.

Черников подчеркнул, что каникулы, которые ребята ждут с нетерпением, таят в себе немало скрытых угроз, особенно на проезжей части. Ключевая часть обращения адресована родителям. Главный госавтоинспектор призвал взрослых быть максимально внимательными, когда речь идет о переходе дороги.

"Уважаемые родители! Именно вы – главные учителя детей в вопросе обеспечения собственной безопасности на дороге. Только ваша дисциплинированность и правильный пример могут донести до детей важную истину: дорожное движение – это серьезно, а от соблюдения ПДД зависит не только их безопасность, но и безопасность окружающих. Никакие минуты, "выигранные" на нежелании дождаться зеленого сигнала светофора, или несколько секунд невнимательности не стоят такого риска", — подчеркнул он.

Черников напомнил, что дети копируют поведение старших буквально во всем: если мама или папа перебегают дорогу на красный свет или переходят проезжую часть в неположенном месте, ребенок запомнит это как норму.

Отдельные слова признательности в своем обращении глава Госавтоинспекции адресовал учителям и руководителям отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

"Уважаемые педагоги и руководители отрядов ЮИД! От имени всех сотрудников Госавтоинспекции выражаю вам огромную благодарность за ваш нелегкий, но такой необходимый труд. Именно благодаря вашему неравнодушию, увлеченности, глубоким познаниям и незаурядному педагогическому таланту дети не только изучают ПДД, но и сами становятся проводниками идей дорожной безопасности", — отметил генерал-лейтенант полиции.

Главный автоинспектор обратился и к самим детям, призвав их не терять бдительность.

"Быть грамотным и законопослушным участником дорожного движения – это означает не только знать правила, но и неукоснительно их выполнять", — добавил Черников.

В Госавтоинспекции также напомнили, что в летние месяцы по всей стране будут усилены меры безопасности вблизи детских оздоровительных лагерей, парков и скверов. Родителям рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде детей и еще раз проговорить с ними безопасные маршруты передвижения.