Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть много черешни

Краткий пересказ от РИА ИИ Переедание черешни опасно для людей с больными почками, рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

В 1 кг черешни содержится практически суточная норма калия (2,3 тысячи миллиграммов), что не страшно для здорового человека, но может вызвать гиперкалиемию у людей с проблемами почек.

Ограничить употребление черешни следует пациентам с хронической почечной недостаточностью, людям, принимающим препараты от гипертонии, и диабетикам.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Переедание черешни крайне опасно для людей с больными почками, это может привести к летальному исходу, рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

"Калий жизненно необходим. Он отвечает за передачу нервных импульсов, сокращение мышц и стабильный сердечный ритм. В 100 граммах черешни содержится 230 миллиграммов калия. Один килограмм ягоды дает 2,3 тысячи миллиграммов вещества - практически суточную норму. Для здорового человека такая нагрузка не страшна: почки выведут излишки", - рассказала нутрициолог в беседе с интернет-изданием NEWS.ru

Однако, как подчеркнула врач, если с почками есть проблемы, калий задерживается в крови. Шипарева отметила, что в этом случае развивается гиперкалиемия, что чревато мышечной слабостью, покалыванием в конечностях и нарушениями ритма сердца.