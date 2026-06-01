Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть много черешни - РИА Новости, 01.06.2026
17:06 01.06.2026
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть много черешни

Сбор черешни - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переедание черешни опасно для людей с больными почками, рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.
  • В 1 кг черешни содержится практически суточная норма калия (2,3 тысячи миллиграммов), что не страшно для здорового человека, но может вызвать гиперкалиемию у людей с проблемами почек.
  • Ограничить употребление черешни следует пациентам с хронической почечной недостаточностью, людям, принимающим препараты от гипертонии, и диабетикам.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Переедание черешни крайне опасно для людей с больными почками, это может привести к летальному исходу, рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.
"Калий жизненно необходим. Он отвечает за передачу нервных импульсов, сокращение мышц и стабильный сердечный ритм. В 100 граммах черешни содержится 230 миллиграммов калия. Один килограмм ягоды дает 2,3 тысячи миллиграммов вещества - практически суточную норму. Для здорового человека такая нагрузка не страшна: почки выведут излишки", - рассказала нутрициолог в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Однако, как подчеркнула врач, если с почками есть проблемы, калий задерживается в крови. Шипарева отметила, что в этом случае развивается гиперкалиемия, что чревато мышечной слабостью, покалыванием в конечностях и нарушениями ритма сердца.
"Для кого опасно? Для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Далее идут люди, принимающие популярные препараты от гипертонии. Также осторожность стоит проявить диабетикам, чьи почки работают под повышенной нагрузкой. Здоровому человеку бояться черешни не стоит. Разумная норма — до 300 граммов за раз", - пояснила она.
