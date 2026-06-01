Бречалов запустил в Удмуртии летнюю благотворительную акцию "Елка желаний"

УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов снова запустил летнюю благотворительную акцию "Елка желаний" в Международный день защиты детей, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В пресс-службе рассказали, что в Удмуртии уже четвертый год наряжают елку в первый день лета. Добрая летняя акция "Елка желаний" проходит по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. Мероприятие стало частью празднования Международного дня защиты детей.

"Три года назад мы с вами решили, что желания и мечты детей нужно исполнять не только в Новый год, поэтому у нас первого июня — Елка желаний. Вместе с министрами, депутатами, предприятиями и бизнесом будем исполнять мечты одаренных учеников, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи папы защищают нашу страну", - сказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии снял с елки 3 шара с пожеланиями детей.

Первый шар — с мечтой 10-классницы Кати. Девушка участвует в школьных конкурсах журналистских работ и стремится стать успешной телеведущей. Ее желание — увидеть, как снимают новости, и попробовать себя в роли теле- или радиоведущего, рассказали в пресс-службе

Второй шар — от семиклассника Артёма из Ярского района, сына погибшего участника СВО, и его сводных сестер. Артём увлекается программированием, робототехникой и рыбалкой. Его мечта — новая удочка и рыболовные снасти. А сестры Ксюша и Катя любят лошадей и всей семьей хотят посетить Ижевский ипподром, добавили в пресс-службе.

"Елка желаний" ежегодно охватывает исторические регионы. Подарок от главы Удмуртии отправится в подшефный для региона Лутугинский район Луганской Народной Республики. Третий шар с елки Александр Бречалов снял с желанием 11-летнего Миши. Мальчик остался без родителей и живёт с бабушкой. Его заветная мечта — велосипед", - говорится в сообщении.

Поддержка семей с детьми определена руководителем региона как одна из ключевых задач для правительства республики. Поэтому "Елка желаний" проходит и в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Можге и Воткинске. Акция помогает исполнять мечты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО, детей-сирот и с ограниченными возможностями здоровья, а также талантливых ребят. За три года участники летней "Ёлки желаний" порадовали 240 детей, следует из сообщения.