Пассажиры электрички не пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за атаки БПЛА на станции Песчаники в Брянской области повреждена кабина пригородного поезда №6904.
- Помощник машиниста пострадал, ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
- Пассажиры электрички не пострадали.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры электрички не пострадали из-за атаки БПЛА на станции Песчаники в Брянской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
В понедельник в 11:45 из-за атаки БПЛА на станции Песчаники в Брянской области произошло повреждение кабины пригородного поезда №6904 (рельсовый автобус) сообщением Новозыбков — Унеча.
"В результате инцидента пострадал помощник машиниста компании-перевозчика, которому на месте была оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в больницу. Никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении МЖД.
Отмечается, что в связи с сохранением беспилотной опасности движение поездов по станции Унеча временно не осуществлялось. Пассажиры поезда №6904 Новозыбков — Унеча и пассажиры остановленного на станции Рассуха поезда № 6303 сообщением Брянск — Унеча были доставлены до мест назначения автобусами.
"В 15:07 движение поездов через станцию Унеча возобновлено", - пишет МЖД.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18