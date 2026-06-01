Рейтинг@Mail.ru
ВС России за две недели поразили свыше 1200 БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 01.06.2026
ВС России за две недели поразили свыше 1200 БПЛА в Харьковской области

ВС России за 2 недели поразили свыше 1200 БПЛА в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с БПЛА
Военнослужащие с БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие с БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы уничтожили свыше 1200 украинских беспилотников различных типов в Сумской и Харьковской областях за две недели.
  • Среди уничтоженных дронов — почти 700 ударных БПЛА большой дальности, около 250 октокоптерного типа и свыше 300 ударных и разведывательных БПЛА.
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили свыше 1200 украинских беспилотников различных типов в Сумской и Харьковской областях за две недели, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
«
"Расчеты ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе несения боевого дежурства обнаружили и сбили почти 700 ударных БПЛА большой дальности, около 250 беспилотников октокоптерного типа и свыше 300 ударных и разведывательных БПЛА", - рассказали агентству в группировке войск.
Уточняется, что подразделения "Севера" продолжают продвигаться на всех направлениях, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
ВС России уничтожили более 150 пунктов БПЛА в Харьковской области за месяц
07:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала