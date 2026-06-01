ВС России уничтожили более 150 пунктов БПЛА в Харьковской области за месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» в мае ликвидировали более 150 пунктов управления дронами и точек их запуска в Харьковской области.
- Позиции операторов ВСУ были обнаружены благодаря воздушной и радиоэлектронной разведке, а также за счет средств радиолокационных систем.
- Уничтожение пунктов управления снижает активность вражеских дронов на определенных участках и создает условия для продвижения штурмовых подразделений.
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" в мае ликвидировали более 150 пунктов управления дронами и точек их запуска в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным "Карта".
"Операторы беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в мае уничтожили более 150 пунктов управления беспилотниками противника и точек взлета в Харьковской области. Позиции операторов ВСУ были обнаружены благодаря воздушной и радиоэлектронной разведке, а также за счет средств радиолокационных систем", - сказал "Карта".
Он отметил, что кроме мест расположения противника российские бойцы вычислили точки запуска БПЛА, антенны управления и усиления сигнала.
"Карта" подчеркнул, что боевое дежурство идет круглосуточно, в благоприятную погоду дальность и число применяемых разведывательных и ударных дронов против ВСУ возрастает. Офицер уточнил, что координаты передаются по штатным каналам связи в реальном времени — это позволяет вести трансляцию объективного контроля и координировать действия расчетов.
По его данным, уничтожение пунктов управления снижает активность вражеских дронов на определенных участках и создает условия для продвижения штурмовых подразделений. За счет огневого поражения удается ликвидировать не только оборудование, но и личный состав ВСУ, лишая его подготовленных специалистов. Подразделения БПЛА ВСУ также подвергаются массированным артиллерийским обстрелам, что в сочетании с атаками FPV-дронов увеличивает процент ликвидации живой силы и средств, заключил "Карта".
