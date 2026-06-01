Богомаз победил на праймериз "Единой России" от Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Богомаз набрал большинство голосов на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму от Брянской области.
- Он получил поддержку 69% избирателей.
БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз набрал большинство голосов на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму от региона, сообщила пресс-служба областного отделения партии.
"Среди кандидатов, решивших выдвигаться на сентябрьских выборах в Государственную думу по списку "Единой России", абсолютным лидером по числу набранных голосов стал … секретарь Брянского регионального отделения партии Александр Богомаз. Его поддержали 69,00% избирателей", - говорится в заявлении на сайте "Единой России".
Ветеран СВО лидирует на праймериз ЕР в Бурятии
Вчера, 07:50