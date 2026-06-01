Богомаз лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму от Брянской области
00:28 01.06.2026
Богомаз лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму от Брянской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Богомаз лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму от Брянской области.
  • Богомаз набрал почти 58 тысяч голосов, что в несколько раз превышает результаты других кандидатов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Брянской области, депутат Государственной думы Александр Богомаз лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму от региона, следует из предварительных результатов праймериз.
Согласно предварительным результатам, Богомаз набрал почти 58 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании "Единой России", что в несколько раз превышает результаты других кандидатов.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
ПолитикаБрянская областьАлександр БогомазЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
