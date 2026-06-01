Песков прокомментировал возможную отмену Сербией безвизового режима
12:27 01.06.2026 (обновлено: 12:36 01.06.2026)

Песков прокомментировал возможную отмену Сербией безвизового режима

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Дмитрий Песков заявил, что решения об отмене безвизового режима, как правило, симметричны и принимаются на основе взаимности.
  • Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности.
"Как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, были ли сигналы от Белграда по теме возможной отмены безвизового режима с Россией, готовит ли Москва ответные меры и будут ли они симметричными.
Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Сербии рассказали о требовании ЕС сократить выдачу ВНЖ и ПМЖ россиянам
28 мая, 08:09
 
СербияРоссияБелград (город)Дмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
