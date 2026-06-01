Краткий пересказ от РИА ИИ
- У экс-президента США Джо Байдена диагностирован рак, который дал метастазы в кости.
- Джилл Байден заявила, что ее супруг будет жить с раком до конца своих дней.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден будет жить с раком до конца дней, заявила его супруга Джилл Байден.
"Он держится нормально", – сказала она в эфире NBC, комментируя состояние экс-президента.
По ее словам, диагностированный у ее супруга рак "дал метастазы в кости".
"Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней", – указала экс-первая леди.
В октябре прошлого года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.