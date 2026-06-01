© AP Photo / Patrick Semansky Джо Байден и его супруга Джилл Байден

НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден будет жить с раком до конца дней, заявила его супруга Джилл Байден.

"Он держится нормально", – сказала она в эфире NBC, комментируя состояние экс-президента.

По ее словам, диагностированный у ее супруга рак "дал метастазы в кости".

"Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней", – указала экс-первая леди.