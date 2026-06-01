В Горно-Алтайске прошел фестиваль "Земля снежного барса"
13:46 01.06.2026 (обновлено: 13:53 01.06.2026)
В Горно-Алтайске прошел фестиваль "Земля снежного барса"

© РИА Новости / Максим Блинов | Участники экологического фестиваля "Земля снежного барса" в Горно-Алтайске
ГОРНО-АЛТАЙСК, 30 мая - РИА Новости. Шестнадцатый республиканский фестиваль "Земля снежного барса" прошел в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабное природоохранное событие в 16-й раз собрало жителей Республики Алтай и гостей региона на центральной площади Горно-Алтайска при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис".
Праздник открыло костюмированное шествие, участие в котором приняли команды из районов Республики Алтай и Горно-Алтайска, а также жители, которые зарегистрировались. Победитель шествия получил главный приз - сертификат на 150 000 рублей в магазин бытовой техники.
"Чем больше людей понимают ценность снежного барса как достояния нашей страны, тем меньше остается угроз для его популяции. Благодарим правительство Республики Алтай и наших партнеров - поддержка позволяет нам ежегодно расширять охват фестиваля и привлекать к природоохранной повестке новые поколения", - заявил председатель попечительского совета ассоциации "Ирбис" Али Узденов.
Он отметил важность сохранения ирбиса в России, а в пример привел трепетное отношение жители Бутана к хищнику и строгие законы по охране снежных барсов в Китае и Индии.
Костюмированное шествие продолжили концертная программа, работа игровых площадок и мастер-классов от работников заповедных территорий и учреждений региона.
Главные организаторы и партнерами праздника выступили ассоциация "Ирбис", компания "Эвалар", VK Добро, Cosmos Collection Altay Resort при поддержке Сайлюгемского национального парка, правительства Республики Алтай, администрации Горно-Алтайска, фонда "Живая природа и мир", медиахолдинга МАЕР.
Фестиваль "Земля снежного барса" впервые состоялся в 2010 году в Кош-Агачском районе и собрал всего 70 участников. Со временем он вырос до республиканского и международного события — в разные годы в нем участвовали гости из Киргизии и Монголии.
