Медики рассказали о состоянии детей, заразившихся в санатории в Барнауле

БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Пятнадцать детей, госпитализированные из детского психоневрологического санатория Барнаула из-за вируса, находятся в состоянии легкой степени тяжести, сообщили в Минздраве Алтайского края журналистам.
"Пациентам, заразившимся норовирусом в психоневрологическом санатории Барнаула, оказывается помощь…15 детей в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в инфекционное отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2. Также 3 детей и 2 взрослых получают амбулаторное лечение", - отметили в Минздраве.