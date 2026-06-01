На Бали участились случаи криптомошенничества против туристов

ДЖАКАРТА, 1 июн — РИА Новости. На Бали участились случаи криптомошенничества против иностранных туристов, включая россиян - злоумышленники через Telegram предлагают "выгодный" обмен USDT, а затем исчезают с деньгами или показывают поддельные подтверждения оплаты, сообщили РИА Новости представители российской диаспоры на острове.

По словам собеседников агентства, подобные схемы особенно распространены среди иностранных удаленщиков и туристов, которые активно используют криптовалюту для расчетов и обмена денег на индонезийские рупии.

"Мошенники находят клиентов через Telegram-чаты для экспатов и туристов на Бали , предлагают курс USDT заметно выгоднее рыночного. После перевода криптовалюты они либо исчезают, либо показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом", — рассказал РИА Новости проживающий на острове россиянин Валентин.

Он отметил, что в ряде случаев злоумышленники демонстрируют туристам фальшивые скриншоты банковских переводов или приложения, визуально не отличающиеся от интерфейсов крупных индонезийских банков.