01:25 01.06.2026 (обновлено: 01:26 01.06.2026)
На Бали участились случаи криптомошенничества против туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Бали участились случаи криптомошенничества против иностранных туристов, включая россиян.
  • Злоумышленники через Telegram предлагают выгодный обмен USDT, а затем исчезают с деньгами или показывают поддельные подтверждения оплаты.
  • Чаще всего жертвами становятся русские, которые впервые находятся в Индонезии и не знакомы с местной банковской системой.
ДЖАКАРТА, 1 июн — РИА Новости. На Бали участились случаи криптомошенничества против иностранных туристов, включая россиян - злоумышленники через Telegram предлагают "выгодный" обмен USDT, а затем исчезают с деньгами или показывают поддельные подтверждения оплаты, сообщили РИА Новости представители российской диаспоры на острове.
По словам собеседников агентства, подобные схемы особенно распространены среди иностранных удаленщиков и туристов, которые активно используют криптовалюту для расчетов и обмена денег на индонезийские рупии.
"Мошенники находят клиентов через Telegram-чаты для экспатов и туристов на Бали, предлагают курс USDT заметно выгоднее рыночного. После перевода криптовалюты они либо исчезают, либо показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом", — рассказал РИА Новости проживающий на острове россиянин Валентин.
Он отметил, что в ряде случаев злоумышленники демонстрируют туристам фальшивые скриншоты банковских переводов или приложения, визуально не отличающиеся от интерфейсов крупных индонезийских банков.
"Жертвы видят уведомление об успешной оплате и передают наличные или подтверждают криптоперевод, однако деньги на счет так и не поступают. Чаще всего жертвами становятся русские, которые впервые находятся в Индонезии и не знакомы с местной банковской системой", — рассказал РИА Новости россиянин Игорь Белеков, ставший жертвой подобного мошенничества на Бали в марте этого года.
