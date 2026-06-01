18:40 01.06.2026
Азаров предложил дать Зеленскому кличку "Владимир 30 процентов" из-за воровства

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Азаров предложил дать Владимиру Зеленскому кличку "Владимир 30 процентов" из-за разворовывания бюджета Украины.
  • По словам экс-премьера страны, глава киевского режима управляет системой взяток.
  • Выводятся деньги через офшоры и покупку недвижимости на Западе.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно дать кличку "Владимир 30 процентов" из-за разворовывания бюджета Украины, именно он управляет системой взяток в стране, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Зеленскому впору дать кличку "Владимир 30 процентов": столько воруют из бюджета Украины. У киевского режима не сломлена основа – система взяток, которой управляет президент. Деньги проводят через офшоры, покупку недвижимости на Западе", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Европа при этом закрывает на это глаза.
Главы финансовых ведомств и центральных банков государств "Группы семи" (G7) 19 мая призвали Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике.
Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Позже Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
В миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Андрей ЕрмакG7Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
