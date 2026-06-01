ВСУ ежедневно наносят 50-60 ударов по ЗАЭС и Энергодару

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ каждый день совершают по 50-60 ударов беспилотниками и снарядами по территории Запорожской АЭС и городу-спутнику Энергодару, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Они каждый день по 50-60 ударов совершают. И беспилотниками, и снарядами, и минометным огнем", - сказал он в эфире "Первого канала".