Украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по школе в Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Около шести утра вооруженные формирования Украины произвели целенаправленную атаку ударным беспилотным летательным аппаратом по гражданскому объекту в городе Васильевке. Целью террористов была выбрана школа. В результате попадания БПЛА повреждена кровля здания начальной школы № 1", — написал он на платформе "Макс".
Жертв среди мирного населения нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Балицкий отметил, что ВСУ намеренно совершили преступление в День защиты детей.
«
"Этот удар — не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизни", — подчеркнул глава региона.
Накануне противник атаковал дронами многоквартирные дома в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18