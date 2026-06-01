Украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области
11:32 01.06.2026 (обновлено: 12:19 01.06.2026)
Украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области

Балицкий: дрон ВСУ атаковал школу в Васильевке Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара беспилотника ВСУ по школе в Васильевке Запорожской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области, повредив кровлю здания.
  • Жертв среди мирного населения нет.
  • Оперативные службы приступили к ликвидации последствий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по школе в Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Около шести утра вооруженные формирования Украины произвели целенаправленную атаку ударным беспилотным летательным аппаратом по гражданскому объекту в городе Васильевке. Целью террористов была выбрана школа. В результате попадания БПЛА повреждена кровля здания начальной школы № 1", — написал он на платформе "Макс".

Жертв среди мирного населения нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Балицкий отметил, что ВСУ намеренно совершили преступление в День защиты детей.
"Этот удар — не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизни", — подчеркнул глава региона.
Накануне противник атаковал дронами многоквартирные дома в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия, Геническ, Вооруженные силы Украины, Украина
 
 
