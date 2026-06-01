Президент Филиппин посетит саммит Россия — АСЕАН в июне

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прибудет в Россию в июне для участия в саммите Россия — АСЕАН в Казани, сообщил посол страны в России Игорь Байлен.
"Президент Фердинанд Маркос — младший позже в этом месяце отправится в Казань, чтобы вместе с президентом (России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным председательствовать на саммите Россия — АСЕАН", — сказал он на мероприятии по случаю 50-летия установления дипотношений между Россией и Филиппинами.