Армения останется в ЕАЭС, пока выбор не будет неизбежным, заявил Пашинян
09:26 01.06.2026 (обновлено: 10:52 01.06.2026)
Армения останется в ЕАЭС, пока выбор не будет неизбежным, заявил Пашинян

  • Армения будет работать в ЕАЭС, пока выбор между этим объединением и Евросоюзом не станет неизбежным, заявил Пашинян.
  • По его мнению, до тех пор, как Ереван официально не обратится для вступления в ЕС или не приблизится к статусу кандидата на членство, проводить референдум нелогично.
ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между этим объединением и ЕС не станет неизбежным, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Евразийском экономическом союзе мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным. Решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума", — сказал он в видеообращении.
Глава правительства считает, что, пока Ереван официально не обратится для вступления в ЕС или не приблизится к статусу кандидата на членство, проводить референдум в республике по этому вопросу нелогично.
"Следовательно, мы продолжим спокойно, без полемики работать в ЕАЭС. И я уверен, что в этом направлении у нас еще есть потенциал, который в ближайшее время используем", — добавил Пашинян.
В начале мая Владимир Путин призывал Ереван как можно скорее решить вопрос об участии в объединении. Он подчеркивал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
В минувшую пятницу президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии после саммита в Астане призвали Армению провести референдум на тему вхождения в ЕС в ближайшее время.
Путин предупредил, что Ереван при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Армения также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется ей в 14 процентов ВВП.
При этом президент пояснил, что любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.
