Армения останется в ЕАЭС, пока выбор не будет неизбежным, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между этим объединением и ЕС не станет неизбежным, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Путин предупредил, что Ереван при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Армения также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется ей в 14 процентов ВВП.