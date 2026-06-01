Путин поручил ускорить доработку проекта о стратегии развития Арктики

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта указа о стратегии развития Арктической зоны.

Проект указа должен быть представлен на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2026 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта указа о стратегии развития Арктической зоны РФ и представить его на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.

« "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данного поручения ускорить доработку проекта указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и перспективу до 2050 года и представить его на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе