Путин поручил контролировать решение вопросов развития Арктики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил на постоянной основе контролировать решение ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны России.
- Доклад необходимо представить до 1 июля 2026 года, далее — один раз в квартал, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину на постоянной основе контролировать решение ключевых вопросов комплексного развития арктической зоны РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра Правительства РФ под руководством Председателя Правительства РФ контроль за решением ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора и исполнением ранее данных поручений в этой сфере", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2026 года, далее – один раз в квартал. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.