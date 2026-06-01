Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник в лесу - РИА Новости, 01.06.2026
09:55 01.06.2026
Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник в лесу

Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии "Черный дельфин" через тайник, размещенный посредником в лесополосе.
  • Бывшего сенатора приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 миллионов рублей за предложение взятки в 6 миллионов рублей.
  • По совокупности приговоров окончательное наказание — пожизненное лишение свободы со штрафом.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник, размещенный посредником в лесополосе недалеко от колонии "Черный дельфин", где экс-сенатор отбывает пожизненный срок, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику колонии "Чёрный дельфин", где он отбывает пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах, 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. В марте облсуд утвердил приговор.
"Действуя в качестве посредника в даче взятки должностным лицам УФСИН России... за совершение заведомо незаконных действий по поручению и в интересах Арашукова Р. Р. разместил тайник с денежными средствами в размере два миллиона рублей на участке местности возле зоны отдыха "Дубки", - указывается в материалах дела.
Арашуков был признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере", ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей. По совокупности приговоров окончательное наказание - пожизненное лишение свободы со штрафом.
Как ранее было установлено, Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы, предложил сотруднику УФСИН России по Оренбургской области 6 миллионов рублей взятки для получения привилегированных условий содержания. Однако сотрудник исправительного учреждения сообщил о попытке подкупа.
