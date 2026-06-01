Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник в лесу

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник, размещенный посредником в лесополосе недалеко от колонии "Черный дельфин", где экс-сенатор отбывает пожизненный срок, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.