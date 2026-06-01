Рейтинг@Mail.ru
Акция "Время собирать камни" стартовала на Алтае - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:25 01.06.2026

Акция "Время собирать камни" стартовала на Алтае

© Фото предоставлено пресс-службой "Эвалар"Акция "Время собирать камни" стартовала на Алтае
Акция Время собирать камни стартовала на Алтае - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Эвалар"
Акция "Время собирать камни" стартовала на Алтае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн — пресс-служба компании "Эвалар". В Горно-Алтайске стартовал первый этап экологической акции "Время собирать камни".
В рамках мероприятия создали мозаичное панно с изображением снежного барса – его творцами стали дети города, панно позже украсит городской парк. Проект реализуется при поддержке правительства Республики Алтай и администрации города Горно-Алтайска в рамках эко-фестиваля "Земля снежного барса".
В преддверии Дня защиты детей – профессиональный художник Вадим и архитектор Юстина Комиссаровы из Санкт-Петербурга – провели мастер-класс для юных талантов Алтая. Работы творческого дуэта не раз отмечались на российских и международных конкурсах и биеннале.
Художники представили мозаичное панно, диаметром два метра, которое позже украсит скульптурную композицию в Городском парке культуры и отдыха в Горно-Алтайске. Центральным героем стал редкий и грациозный хищник, занесенный в Красную книгу, – снежный барс. Ирбис изображен на фоне горы Белуха.
"Более месяца у нас ушло на создание эскизов мозаичной композиции, а также ее воплощение. Для воплощения художественного замысла потребовалось около 30 разных цветов и более 15 тысяч элементов мозаики из смальты. Это материал с характером – не выцветает на солнце, не боится влаги и служит десятилетиями", – рассказал Комиссаров.
Другой частью скульптурной композиции стало второе мозаичное полотно, которое создали дети Горно-Алтайска. Они сделали собственное мозаичное полотно из смальты с изображением снежного барса.
Инициатор проекта – компания "Эвалар" – считает, что такие акции помогают с детства сформировать ответственное отношение к природе родного региона.
"Каждый ребенок, приходя в парк с родителями или друзьями, сможет показать это панно и те мозаичные элементы, которые он сам закрепил на нем. Это формирует сопричастность. Мы хотим создать удивительный арт объект, который выполняет функцию экологического просвещения, превращая метафору "собирать камни" в реальные шаги по сбережению природных богатств Алтая", – уверена председатель Совета директоров компании Наталия Прокопьева.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала