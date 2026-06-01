Акция "Время собирать камни" стартовала на Алтае

МОСКВА, 1 июн — пресс-служба компании "Эвалар". В Горно-Алтайске стартовал первый этап экологической акции "Время собирать камни".

В рамках мероприятия создали мозаичное панно с изображением снежного барса – его творцами стали дети города, панно позже украсит городской парк. Проект реализуется при поддержке правительства Республики Алтай и администрации города Горно-Алтайска в рамках эко-фестиваля "Земля снежного барса".

В преддверии Дня защиты детей – профессиональный художник Вадим и архитектор Юстина Комиссаровы из Санкт-Петербурга – провели мастер-класс для юных талантов Алтая. Работы творческого дуэта не раз отмечались на российских и международных конкурсах и биеннале.

Художники представили мозаичное панно, диаметром два метра, которое позже украсит скульптурную композицию в Городском парке культуры и отдыха в Горно-Алтайске. Центральным героем стал редкий и грациозный хищник, занесенный в Красную книгу, – снежный барс. Ирбис изображен на фоне горы Белуха.

"Более месяца у нас ушло на создание эскизов мозаичной композиции, а также ее воплощение. Для воплощения художественного замысла потребовалось около 30 разных цветов и более 15 тысяч элементов мозаики из смальты. Это материал с характером – не выцветает на солнце, не боится влаги и служит десятилетиями", – рассказал Комиссаров.

Другой частью скульптурной композиции стало второе мозаичное полотно, которое создали дети Горно-Алтайска. Они сделали собственное мозаичное полотно из смальты с изображением снежного барса.

Инициатор проекта – компания "Эвалар" – считает, что такие акции помогают с детства сформировать ответственное отношение к природе родного региона.

"Каждый ребенок, приходя в парк с родителями или друзьями, сможет показать это панно и те мозаичные элементы, которые он сам закрепил на нем. Это формирует сопричастность. Мы хотим создать удивительный арт объект, который выполняет функцию экологического просвещения, превращая метафору "собирать камни" в реальные шаги по сбережению природных богатств Алтая", – уверена председатель Совета директоров компании Наталия Прокопьева.