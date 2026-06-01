На Алтае десятилетний волонтер льет окопные свечи

Мальчик помогает вместе с семьей и стал примером для своих одноклассников, которые тоже начали помогать фронтовикам.

БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Десятилетний волонтер из Алтайского края льет окопные свечи и плетет маскировочные сети для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Юный волонтер из алтайского села Калманка льет окопные свечи и формирует бойцам СВО перекусы. Он находится за тысячи километров от линии фронта, но его помощь всегда рядом. Четвероклассник Максим уже полгода помогает защитникам Родины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик помогает участкам СВО вместе с семьей, также они плетут маскировочные сети.