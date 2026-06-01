05:57 01.06.2026
На Алтае десятилетний волонтер льет окопные свечи и плетет маскировочные сети

© Фото : Глеб Подгорский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятилетний волонтер из алтайского села Калманка льет окопные свечи и плетет маскировочные сети для участников спецоперации.
  • Мальчик помогает вместе с семьей и стал примером для своих одноклассников, которые тоже начали помогать фронтовикам.
БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Десятилетний волонтер из Алтайского края льет окопные свечи и плетет маскировочные сети для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Юный волонтер из алтайского села Калманка льет окопные свечи и формирует бойцам СВО перекусы. Он находится за тысячи километров от линии фронта, но его помощь всегда рядом. Четвероклассник Максим уже полгода помогает защитникам Родины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик помогает участкам СВО вместе с семьей, также они плетут маскировочные сети.
"А еще десятилетний волонтер стал примером для своих одноклассников. Глядя на Максима, они тоже стали помогать фронтовикам. Народный фронт говорит спасибо ребенку с большим сердцем", - отмечают в "Народном фронте".
