Названа причина смерти актрисы Ларисы Жуковской

Информация о дате и месте прощания с актрисой, а также о похоронах пока неизвестна.

Актриса также снималась в кино. В ее фильмографии картины "Анна Каренина", "Выстрел", "Война и мир" и другие. За 65 лет службы во МХАТе Жуковская сыграла множество ролей, среди которых Майбл в спектакле "Идеальный муж", Гертруда в "Марии Стюарт", Алевтина Петровна в постановке "В день свадьбы", Закройщица в "Зойкиной квартире" и другие.