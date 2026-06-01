Названа причина смерти актрисы Ларисы Жуковской

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки России Ларисы Жуковской стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в окружении актрисы.
Лариса Жуковская ушла из жизни 1 июня в возрасте 88 лет.
"Старенькая была, болела долго, в больнице лежала", - сказал собеседник агентства.
Информация о дате и месте прощания с актрисой, а также о похоронах пока неизвестна.
Жуковская в 1959 году окончила ГИТИС (курс И.М. Раевского). С 1959 года служила во МХАТе. После раздела труппы в 1987 году продолжила работу во МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.
Актриса также снималась в кино. В ее фильмографии картины "Анна Каренина", "Выстрел", "Война и мир" и другие. За 65 лет службы во МХАТе Жуковская сыграла множество ролей, среди которых Майбл в спектакле "Идеальный муж", Гертруда в "Марии Стюарт", Алевтина Петровна в постановке "В день свадьбы", Закройщица в "Зойкиной квартире" и другие.