Умерла актриса МХАТ Лариса Жуковская

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актриса МХАТ имени Горького, заслуженная артистка РФ Лариса Жуковская умерла в возрасте 88 лет, следует из информации на портале "Кинотеатр.ру".
Информацию о смерти актрисы подтвердили РИА Новости в пресс-службе МХАТ имени Горького.
За 65 лет во МХАТе она сыграла множество ролей, среди них: Майбл ("Идеальный муж" О.Уайльда), Гимназистка ("Бронепоезд 14-69" В.В. Иванова), Герцогиня Альбукерская ("Западня для королевы" В. Гюго), Алевтина Петровна ("В день свадьбы" В.С.Розова), Гертруда ("Мария Стюарт" Ф.Шиллера), Капризная девочка ("Три толстяка" Ю.К.Олеша), Бутова ("Ее друзья" В.С.Розова), Закройщица ("Зойкина квартира" М.А.Булгакова), Сестра милосердия ("Мифический муж и его собака" С.Г.Десницкого) и другие.
"В первую очередь Лариса Жуковская – ветеран мхатовской сцены, хранитель актерских традиций, благодаря ее рассказам молодое поколение артистов имело возможность прикоснуться к истории МХАТа", - отметили в театре.
Информацию о времени и месте прощания в театре сообщат позже.
Жуковская в 1959 году окончила ГИТИС (курс И.М.Раевского). С 1959 – актриса МХАТа. После раздела труппы в 1987 году - во МХАТе им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. Актриса также снималась в кино: в ее фильмографии такие картины как "Анна Каренина", "Выстрел", "Война и мир" и другие.