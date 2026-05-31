Запад готовится к войне, заявили в СБ Белоруссии

МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет, заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Он подчеркнул, что "на это нацелены все их военные бюджеты".
"В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет. И быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь (Александр Лукашенко - ред.), и президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.), призывая к диалогу", - подчеркнул госсекретарь.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.