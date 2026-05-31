Запад готовится к войне, заявили в СБ Белоруссии - РИА Новости, 31.05.2026
20:09 31.05.2026
Запад готовится к войне, заявили в СБ Белоруссии

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: Запад готовится к войне

Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне.
  • По словам Вольфовича, в стратегических документах Запада заложено, что начало войны на европейском континенте — 2030 год.
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет, заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте - 2030 год", - сказал Вольфович телеканалу СТВ.
Он подчеркнул, что "на это нацелены все их военные бюджеты".
"В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет. И быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь (Александр Лукашенко - ред.), и президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.), призывая к диалогу", - подчеркнул госсекретарь.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреБелоруссияМоскваАлександр ВольфовичРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНАТО
 
 
