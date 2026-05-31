Запад готовится к войне, заявили в СБ Белоруссии

МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет, заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что "на это нацелены все их военные бюджеты".