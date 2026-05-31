Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС, заявил Ульянов
14:34 31.05.2026 (обновлено: 15:10 31.05.2026)
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.
  • Пострадавших и критических разрушений нет, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
  • Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 Запорожской АЭС в результате удара украинского БПЛА.
ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате удара украинского БПЛА в субботу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая", - написал Ульянов на странице в соцсети Х.
В своем сообщении постоянный представитель также опубликовал фотографию, на которой присутствуют эксперты МАГАТЭ, осматривающие место попадания.
