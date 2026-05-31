Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате удара украинского БПЛА в субботу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.