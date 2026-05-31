СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. ВСУ применили два беспилотника при атаке по транспортному цеху ЗАЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Около 03.00 ночи противник применил два беспилотных летательных аппарата по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Полностью сожжены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. Люди не пострадали, радиационный фон - в норме, идут работы по восстановлению инфраструктуры", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".