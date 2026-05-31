Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 31.05.2026 (обновлено: 14:18 31.05.2026)
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, уничтожив 6 автобусов и 2 "Газели"

© РИА НовостиВид на здания Запорожской атомной электростанции
Вид на здания Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости
Вид на здания Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
  • В результате уничтожены шесть автобусов и две "Газели".
  • Пострадавших среди персонала нет, станция работает в штатном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Украинские военные атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
«

"Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху. За последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ. В результате <...> уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", — написали представители АЭС на платформе "Макс".

Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
На ЗАЭС заявили о риске радиоактивной катастрофы из-за украинских атак
Вчера, 06:48
Пострадавших среди персонала нет, станция работает в штатном режиме.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что минувшей ночью Энергодар подвергся массированной атаке БПЛА противника. Два из них ударили по транспортному цеху атомной станции. Сейчас идут работы по восстановлению инфраструктуры.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Удар по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, заявил Гросси
Вчера, 00:04
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС
30 мая, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествияЗапорожская областьРоссияЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Евгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала