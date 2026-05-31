ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Украинские военные атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху. За последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ. В результате <...> уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", — написали представители АЭС на платформе "Макс".
Пострадавших среди персонала нет, станция работает в штатном режиме.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что минувшей ночью Энергодар подвергся массированной атаке БПЛА противника. Два из них ударили по транспортному цеху атомной станции. Сейчас идут работы по восстановлению инфраструктуры.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.