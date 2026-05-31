Минобороны рассказало о повреждении фасада машинного зала Запорожской АЭС
12:11 31.05.2026 (обновлено: 12:25 31.05.2026)
Минобороны рассказало о повреждении фасада машинного зала Запорожской АЭС

МО: БПЛА повредил фасад энергоблока ЗАЭС в 10 метрах от реакторного зала

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Тридцатого мая ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне шестого энергоблока Запорожской АЭС.
  • Фасад машинного зала поврежден на расстоянии десяти метров от реакторного отсека, жертв нет, станция работает в штатном режиме.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Повреждение из-за удара беспилотника ВСУ фасада машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала, сообщило Минобороны России.
"Тридцатого мая в 14.08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека", - говорится в сводке министерства.
Жертв нет, ЗАЭС работает в штатном режиме, подчеркнуло МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
