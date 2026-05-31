06:48 31.05.2026 (обновлено: 08:53 31.05.2026)
На ЗАЭС заявили о риске радиоактивной катастрофы из-за украинских атак

  • Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что удары ВСУ по станции грозят радиоактивной катастрофой.
  • Разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят радиоактивной катастрофой, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Любая атака на площадку атомной электростанции — вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, — перестает быть чисто военным действием. Она несет риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей", — отметила она.
По словам представителя АЭС, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.
"Последствия выйдут за пределы поля боя", — подчеркнула Яшина.
Накануне украинский дрон ударил по зданию энергоблока № 6 и взорвался. Как пояснил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, управление БПЛА происходило по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Энергодар
 
 
