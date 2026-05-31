Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца

13:12 31.05.2026 (обновлено: 17:13 31.05.2026)
  • В апреле самые дешевые яйца можно было купить в Мордовии по цене 80,9 рублей за десяток.
  • Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке и стоили 241,59 рубля за десяток.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости.
В Мордовии десяток яиц в апреле можно было купить за 80,9 рублей. Следом идет Пензенская область, где яйца в апреле в среднем стоили 87,57 рубля. Затем Башкирия и Татарстан - в обоих регионах средняя цена на яйца была на уровне 95 рублей.
Ниже 100 рублей десяток яиц в апреле был также в Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Кировской, Костромской, Псковской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке - 241,59 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 201,23 рубля, а на Сахалине - 186,49 рубля.
В среднем по России в апреле цена на яйца в апреле составила 113,85 рубля.
