Краткий пересказ от РИА ИИ Отличить настоящий янтарь от подделки можно по внешнему виду: природная смола не должна выглядеть идеально, в ней могут быть различные включения.

Для проверки янтаря можно использовать ультрафиолетовый фонарик: янтарь обычно светится голубоватым или зеленоватым свечением.

Лучший способ избежать подделки — покупать янтарь с биркой производителя и не приобретать камень в сомнительных местах.

КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Отличить настоящий янтарь от подделки можно по внешнему виду - природная смола внутри не может выглядеть идеально, есть и другие методы проверки, которые стоит использовать вместе, рассказала РИА Новости специалист-геммолог Янтарного комбината холдинга "РТ-Финанс" Ростеха Анна Дугина.

« "Первая проверка, безусловно, идет на глаз, по внешнему виду. Настоящий янтарь - это природная застывшая смола, она не должна быть совершенной. Там, как правило, различные включения - частички коры могут быть, следы течения. Но заметить все это может человек, который обладает "насмотренностью" или, по крайней мере, видел, как выглядит натуральный камень. Если человек этого не видел, отличить на глаз будет довольно сложно", - сказала Дугина.

Она отметила, что над янтарем, найденным на берегу, можно ставить эксперименты, но с ювелирным изделием в магазине сложнее. По ее словам, самый "бескровный" способ при покупке - фонарик с ультрафиолетовым светом.

« "Ультрафиолетовым фонариком посветить на изделие. Янтарь обычно светится голубоватым, зеленоватым свечением… Но сейчас и на стекло могут делать напыление. Светить не на изделие само, а если, допустим, это сборный браслет - на углы граней янтаря, там, где они соприкасаются, там может быть видно отсутствие свечения. Тогда это точно напыление", - добавила Дугина.

Собеседница агентства уточнила, что янтарь теплый на ощупь. Этот метод проверки можно использовать, если он не лежит на прилавке под солнцем. Остальные способы опасны для камня, предупредила Дугина. Например, экспресс-тест на царапину - на янтаре остается шероховатая черта. Пластик даст эластичную стружку, стекло не поцарапается вообще. Ацетон ничего не сделает янтарю. Если камень поджечь - он будет пахнуть хвоей. Янтарь так же не утонет в соленой воде, но и эпоксидка тоже.

"Поэтому в идеале все тесты лучше проводить перекрестно. То есть не один какой-то, а все пять-шесть имеющихся", - подчеркнула Дугина.