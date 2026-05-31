Специальная военная операция на Украине
 
22:10 31.05.2026 (обновлено: 22:13 31.05.2026)
В Херсонской области прокомментировали удар ВСУ по Геническу

Василенко: ВСУ намеренно ударили по густо населенному району Геническа

  • Украинские войска нанесли удар по густонаселенному району Геническа, где нет военных объектов, заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
  • В результате атаки ударного БПЛА ВСУ погиб один ребенок и пострадали 11 мирных жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска намерено нанесли удар по густонаселенному району Геническа, военных объектов рядом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Это была намеренная террористическая акция киевского режима. Удар пришелся по густонаселенному району Геническа - многоквартирным домам - в выходной день, когда люди в основном были дома и отдыхали. Ни о каких военных объектах поблизости и речи быть не может – это подтверждают как сами пострадавшие, так и очевидцы", - сказал Василенко.
По его словам, всем пострадавшим будет оказана поддержка.
Один ребенок погиб и 11 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе, сообщили в воскресенье местные власти.
Специальная военная операция на УкраинеГеническВооруженные силы Украины
 
 
