В Херсонской области отменили все публичные мероприятия 1 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области отменили все публичные мероприятия, запланированные на 1 июня из-за атаки ВСУ на Геническ.
- В результате атаки ударного БПЛА ВСУ на город погиб один ребенок и пострадали 11 мирных жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Публичные мероприятия в Херсонской области отмены 1 июня из-за атаки ВСУ на город Геническ, где погиб ребенок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Все публичные мероприятия в Херсонской области 1 июня отменены", - сказал Василенко.
По его словам, 1 июня в Херсонской области ранее был объявлен выходным по случаю Дня Святой Троицы и планировалось ряд мероприятий ко Дню защиты детей.
