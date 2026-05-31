Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области отменили все публичные мероприятия 1 июня - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 31.05.2026
В Херсонской области отменили все публичные мероприятия 1 июня

В Херсонской области отменили мероприятия 1 июня из-за атаки ВСУ на Геническ

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Геническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Геническ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области отменили все публичные мероприятия, запланированные на 1 июня из-за атаки ВСУ на Геническ.
  • В результате атаки ударного БПЛА ВСУ на город погиб один ребенок и пострадали 11 мирных жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Публичные мероприятия в Херсонской области отмены 1 июня из-за атаки ВСУ на город Геническ, где погиб ребенок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Все публичные мероприятия в Херсонской области 1 июня отменены", - сказал Василенко.
По его словам, 1 июня в Херсонской области ранее был объявлен выходным по случаю Дня Святой Троицы и планировалось ряд мероприятий ко Дню защиты детей.
Один ребенок погиб и 11 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе, сообщили в воскресенье местные власти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьГеническВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала