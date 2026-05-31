Атакованный ВСУ транспортный цех ЗАЭС находится в промзоне Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС находится в промзоне Энергодара, ситуация на станции - под контролем, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, уничтожив шесть автобусов и две "Газели", пострадавших нет.
"Атакованный транспортный цех находится в промзоне Энергодара, ситуация на атомной станции находится под контролем, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме", - сказала Яшина.