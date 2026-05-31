14:17 31.05.2026
Атакованный ВСУ транспортный цех ЗАЭС находится в промзоне Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в промзоне Энергодара, уничтожив шесть автобусов и две «Газели», пострадавших нет.
  • Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС находится в промзоне Энергодара, ситуация на станции - под контролем, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, уничтожив шесть автобусов и две "Газели", пострадавших нет.
"Атакованный транспортный цех находится в промзоне Энергодара, ситуация на атомной станции находится под контролем, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме", - сказала Яшина.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
