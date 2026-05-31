В Херсонской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
"Сегодня утром в Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск — Лазурное вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина", — заявил он.
Василенко уточнил, что погибших нет, дополнительная информация уточняется.
Накануне губернатор Владимир Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
