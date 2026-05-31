Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ атаковали Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС.
- Под ударом оказались жилые дома, здание администрации, а также въезд в город и район заправок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, под ударом жилые дома и здание администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
“Вражеские дроны снова атаковали город. Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах”, - сказали в пресс-службе.
Кроме того, в администрации рассказали, что дроны ВСУ также атакуют въезд в город и район заправок.