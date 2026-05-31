Дроны ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 31.05.2026
10:40 31.05.2026 (обновлено: 10:43 31.05.2026)
Дроны ВСУ атаковали Энергодар

ВСУ атаковали Энергодар, под удар попали жилые дома и здание администрации

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС.
  • Под ударом оказались жилые дома, здание администрации, а также въезд в город и район заправок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, под ударом жилые дома и здание администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
“Вражеские дроны снова атаковали город. Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах”, - сказали в пресс-службе.
Кроме того, в администрации рассказали, что дроны ВСУ также атакуют въезд в город и район заправок.
На ЗАЭС предупредили о риске необратимых процессов от ударов ВСУ
Вчера, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЭнергодарРоссия
 
 
