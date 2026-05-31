ВСУ более 50 раз за сутки атаковали Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 16 кругов Белгородской области около 50 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 61 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красненскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ шесть раз обстреливали артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня. Также восемь раз производились сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 63 украинских беспилотника.
"Три мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице", - подчеркнул врио губернатора.