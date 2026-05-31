Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более 50 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 31.05.2026
ВСУ более 50 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Шуваев: ВСУ 61 раз за сутки атаковали 16 кругов Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за прошедшие сутки атаковали 16 округов Белгородской области около 50 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
  • Шесть раз использовалась артиллерия, авиация и реактивные системы залпового огня, восемь раз — сбросы взрывных устройств с БПЛА.
  • Три мирных жителя получили ранения, один из пострадавших продолжает лечение в больнице.
БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 16 кругов Белгородской области около 50 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 61 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красненскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Харьковской и Сумской областях уничтожили несколько объектов ВСУ
Вчера, 06:11
Он добавил, что ВСУ шесть раз обстреливали артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня. Также восемь раз производились сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 63 украинских беспилотника.
«
"Три мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице", - подчеркнул врио губернатора.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Военный "Севера" сообщил об уничтожении 600 бойцов ВСУ под Харьковом
Вчера, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГубкинскийАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала