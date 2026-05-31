ВСУ выносили из домов в Волчанске мебель и советские награды

БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.

"Искали вначале ордена, медали военные. Только не юбилейные брали, а именно боевые награды — Второй мировой и ранее, те, что именно боевые, с номерами, они ценные. Забирали сразу. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу. А потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили: сдают, а там кто-то перепродает", — рассказал местный житель.

Очевидец отметил, что украинские боевики даже взламывали гаражи и угоняли машины. Вещи могли похитить, даже если хозяева были дома.