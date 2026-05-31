Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие похищали ценные вещи из домов жителей Волчанска до его освобождения.
- Среди похищенных вещей были советские награды, часы, монеты, марки, а также мебель и техника.
БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
"Искали вначале ордена, медали военные. Только не юбилейные брали, а именно боевые награды — Второй мировой и ранее, те, что именно боевые, с номерами, они ценные. Забирали сразу. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу. А потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили: сдают, а там кто-то перепродает", — рассказал местный житель.
Очевидец отметил, что украинские боевики даже взламывали гаражи и угоняли машины. Вещи могли похитить, даже если хозяева были дома.
"Они хотели забрать у дедушки мотоцикл. Дедушке 72 года, но такой боевой. А тут подъехал сын. Началась возня. И стреляли под ноги сыну, пугали. Прямо в гараже. Там бетонный пол — могли пули отрикошетить. Мотоцикл остался у хозяев. Они развернулись и ушли. Потом мы узнали, что на мотоцикл был заказ", — добавил местный житель.
Город Волчанск в Харьковской области был освобожден российскими войсками в конце 2025 года: 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18