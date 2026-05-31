Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский солдат покончил с собой на позиции в Запорожской области, согласно радиоперехвату разговора офицера ВСУ с позывным «Палыч» и его подчиненного с позывным «Монтана».
- На мобилизованных украинцев в ВСУ оказывается большое давление из-за тяжелых условий службы, отсутствия ротации, плохого оснащения и перебоев с подвозом продовольствия.
ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинский солдат покончил с собой на позиции в Запорожской области, следует из радиоперехвата разговора офицера ВСУ с позывным "Палыч" и его подчиненного с позывным "Монтана", оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
На вопрос офицера о том, что случилось со вторым бойцом, "Монтана" ответил: "Палыч", он говорит, что покончил с собой".
На мобилизованных украинцев в ВСУ оказывается большое давление. Многие пленные в интервью РИА Новости рассказывали о тяжелых условиях службы, отсутствии ротации, плохом оснащении и перебоях с подвозом продовольствия, а также о сослуживцах, которые отказывались выполнять боевые задачи, поставленные командованием.
