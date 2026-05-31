Врач рассказал, у кого в Европе фиксируют рекордный рост половых инфекций

Краткий пересказ от РИА ИИ В Европе в 2024 году зафиксировали рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.

Наиболее высокий уровень распространения ИППП наблюдается среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами*, а также в группе риска находятся сексуально активные молодые люди и лица с несколькими половыми партнерами.

РИМ, 31 мая – РИА Новости. Наиболее высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Европе фиксируется среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами*, рассказал РИА Новости итальянский врач, специалист по дерматологии и венерологии Эмануэле Тровато.

Согласно опубликованному 21 мая отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе в 2024 году были зафиксированы рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.

"Наиболее высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем, наблюдается среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами*, особенно когда речь идет о сифилисе и гонорее. В группу повышенного риска также входят сексуально активные молодые люди, лица с несколькими половыми партнерами", - рассказал доцент отделения кожных и венерических заболеваний Университета Сиены.

Тровато также отметил, что высокий риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем, есть у людей, принимающих доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), а также у тех, кто уже болеет ВИЧ и те, у кого ограниченный доступ к медицинской помощи и профилактическим программам.

Говоря о профилактике ВИЧ с помощью лекарств, которые человек принимает до возможного контакта с вирусом, эксперт отметил, что она изменила восприятие риска других инфекций, так как косвенно способствует снижению использования барьерных методов контрацепции.

По словам Тровато, многие инфекции, передающиеся половым путем, могут протекать бессимптомно. Особенно часто это касается женщин и случаев, когда инфекция локализуется вне половых органов, что способствует ее дальнейшему неосознанному распространению.

« "Именно поэтому целевые программы скрининга, сексуальное просвещение и повышение осведомленности населения остаются одними из важнейших инструментов общественного здравоохранения в борьбе с распространением таких заболеваний", - заявил специалист.

Ранее Тровато в интервью РИА Новости заявлял, что рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями в Европе объясняются увеличением частоты случайных партнеров, в том числе это могло произойти благодаря распространению приложений для знакомств. В то же время он призвал не недооценивать роль улучшенных методов скрининга и диагностики.